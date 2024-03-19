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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 1.. كيف ودع الفنان حسن الرداد والدته؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت أولى حلقات مسلسل محارب مشهد قاسي لفقدان الفنان حسن الرداد "محارب" والدته بعد تعرضها لحادث دهس بسيارة أحد التيك توكر.

مسلسل محارب.. كيف ودع الفنان حسن الرداد والدته بدموع الوداع 

لتتغير أحداث مسلسل محارب كاملا من حفل زفافه الى غرفة المشرحة لإلقاء نظره الوداع النهائية على والدته قبل الاستعداد لمعركة السيطرة واستمرار الضغوط من اجل التنازل عن قضية قتلها.

فبدموع وكلمات مؤثره فارق الرداد والدته "طب ليه دموع الفرحة يامه انقلبت فرحة ليه، وازاي مشيتي وسيبتيني، ليه الفرحة انطفت في البيت، اتاريكي واقفه تودعينا واحنا مش حاسين".

ليقول الفنان حسن الرداد ان تجسيده للمشهد كان مستوحي من شعوره الواقعي بفراق والدته فكان مشهد وداع والدته من أصعب المشاهد وأقساها عليه، وبكيت بدموع حقيقية.

وواصل الرداد ان تلك المشاهد القاسية تنعكس بشكل سلبي على الممثل فيها بعد حيث يشعر بإرهاق شديد وتوتر في الجهاز العصبي لا مثيل له.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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موعد عرض مسلسل محارب للفنان حسن الرداد الحلقة 9.. من القاتل؟

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.
يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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