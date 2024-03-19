موعد عرض مسلسل محارب للفنان حسن الرداد الحلقة 9 .. من القاتل؟

تتصاعد أحداث الحلقة التاسعة بالبحث عن من قاتل الفنان ماجد المصري “العزازي” والفنان تامر عبد المنعم “وصفي” في حين تشير اصابع الاتهام بأن القاتل هو الفنان حسن الرداد “محارب”

موعد عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 9 من القاتل ؟

ليكون لجمهور محارب متابعة مسلسل محارب في اوقات العرض الاولى او في وقت الاعاده الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 8

لتوجه للفنان حسن الرداد "محارب" جريمة قتل جديده للفناني ماجد المصري وتامر عبد المنعم ولكن مازال القاتل مجهول.

لتتصاعد الاحداث بمحاولة انتحار شقيقة محارب بعد علمها بتورطه في جريمة قتل جديده وتهديد زوجته بالانتحار بسبب محاوله والدها تزويجها من اعمل مساعديه.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 9

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.