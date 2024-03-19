الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل محارب الحلقة الثامنة.. الإعلامي تامر أمين يطالب بالقبض على حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

ظهر الإعلامي تامر أمين ضيف شرف مسلسل محارب الحلقة الثامنة معلنا خبر وفاة الفنانين ماجد المصري وتامر عبد المنعم في جريمة قتل على يد الفنان حسن الرداد "محارب".

أحداث مسلسل محارب الحلقة الثامنة 

ليطالب الاعلامي تامر امين الجهات الأمنية بسرعه القبض على محارب لاتهامه بقضية قتل العزازي ووصفي في حال ان اصابع الاتهام تشتبه ايضا في الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي"

تصاعدت الأحداث تشويقا في الدقائق الأولى من أحداث مسلسل محارب الحلقة الثامنة بمقتل الفنان ماجد المصري "العزازي" والفنان تامر عبد المنعم "وصفي" لتثار الشكوك بحثا عن القاتل.

حيث اختتمت الحلقة الثامنة من مسلسل محارب على مشهد مشوق بعد تصاعد الاحداث واطلاق الرصاص على محارب والعزازي ووصفي وهروب نجل العزازي.

فبعد التوصل لحل اتفاق بان يكون كفن نجل العزازي مقابل التنازل عن قضية نجل العزازي ولكن لن تسير الامور كما هو مخطط لها.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 8

ليهرب نجل العزازي بعد اصابة والده، وتزداد المنافسة بين المحاميان تامر عبد المنعم "وصفي" واحمد زاهر "الجيوشي" بان منهم سينتصر في التوصل لحل.

ولكن الملفات السرية تلعب دورها في كشف تلاعب احمد زاهر ضد ماجد المصري واتمام عدد من صفقات الاختلاس بالتواطؤء مع زوجته نيرمين الفقي "انجي" ليكون كارت تهديد بين يدي تامر عبد المنعم "وصفي".

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل محارب الحلقة 8.. انتحار شقيقة الفنان حسن الرداد

مسلسل "محارب" الحلقة 8.. حسن الرداد لجمهوره: "تتوقعوا مين قتل العزازى ووصفى؟" 

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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أحداث مسلسل محارب الحلقة 8| "العزازي" ونجله يتعرضان لإطلاق نيران من مجهولين

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