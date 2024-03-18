أحداث مسلسل محارب الحلقة 8| "العزازي" ونجله يتعرضان لإطلاق نيران من مجهولين

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل محارب الحلقة 8.. يتعرض "العزازي" الفنان ماجد المصرى، ومحاميه "وصفي" لإطلاق النار من قبل مجهولين؛ أثناء محاولة تقديم رامي ابن العزازي كفنه لعزيز محارب ليتنازل عن قضية مقتل والدته.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 8

ودخل “عزيز” في حالة إغماء بعد تعرضه للاعتداء من مجهول، وهرب رامي العزازي بسيارته ليبلغ الشرطة بما حدث، في حين هرب “محارب” قبل وصول قوات الشرطة، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 8.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب

وتعرض حلقات مسلسل محارب طوال شهر رمضان الكريم، يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.