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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة الثامنة

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يشغل بال محبين المسلسلات معرفة موعد عرض مسلسل محارب للفنان "حسن الرداد" الحلقة الثامنة، حيث اختتمت الحلقة السابعة على مشهد مشوق بعد تصاعد الأحداث واطلاق الرصاص على مخارب والعزازي ووصفي وهروب نجل العزازي.

موعد عرض مسلسل محارب للفنان "حسن الرداد" الحلقة الثامنة

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 7

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل محارب مع احداث مشوقة تطرح تساؤل هل سيستسلم الفنان احمد زاهر ام سيكمل تحديه لاعداءه من اجل الاخذ بحق والدته التي قتلت دهسا.

للتوصل الى اتفاق ان يقدم نجل العزازي كفنه لمحارب من اجل اغلاق قضية قتل والدته، وفي المشهد الاخر يتفق الفنان احمد زاهر مع اخواته على مبلغ مالي من اجل التنازل عن قضية القتل.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

لتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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