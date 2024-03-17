مسلسل محارب الحلقة 7.. من سينتصر تامر عبد المنعم أم أحمد زاهر؟

ننشر تفاصيل مسلسل محارب الحلقة 7 حيث يحاول كل من المحاميين تامر عبد المنعم "وصفي" وأحمد زاهر "حسام الجيوشي" الوصول لاتفاق ومحاولات لإنهاء قضية قتل والده أحمد زاهر "عزيز محارب".

مسلسل محارب الحلقة 7

ليتواصل الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" مع أشقاء محارب من أجل الاتفاق على فدية مالية مقابل إمضاء على تنازلات تنهي كافة القضايا على محارب.

ويسعى الفنان تامر عبد المنعم "وصفي" الوصول لمحامي محارب وإخباره بأن نجل العزازي سيقدم كفنه لمحارب كدليل على الاستسلام لحصوله على تنازلات بكافة القضايا واغلاق ملف قضية قتل والدة محارب.

موعد وقنوات مسلسل محارب

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 8 ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it





قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



