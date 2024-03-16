مسلسل محارب الحلقة 6.. الفنان حسن الرداد يرفض تسليم نفسه

حاول "مصدي" صديق محارب بإقناع الأخير تسليم نفسه للشرطة وعدم الهرب أكثر من هذا؛ لأن مع مرور الوقت وهو في حالة الهرب ليس في مصلحته، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 6.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 6

ويستكمل "مصدي" حواره مع محارب، خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 ، بأن الضابط مهاب يرى أنه على محارب تسليم نفسه لعدم تعقيد الأمور أكثر من ذلك، وقال الضابط: "صاحبك طول ما هو هربان موقفه هيكون سئ ومش هيعرف ياخد حقه ولا حق أمه".

وحاول "مصدي" بالفعل إقناع محارب بنصيحة الضابط، إلا أن محارب يرفض، ويقول: "أنا لو دخلت السجن عليا قضايا كتير وومش هعرف اطلع منها ولا اثبت برائتي".

تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 6

وتتوالى أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 حيث تخطط نرمين الفقي والمحامي "حسام الجيوشي" أحمد زاهر لكيفية إخراج ابنه براءة من قضية دهس والدة محارب.

اقرأ ايضا

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساء والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it



قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرا قاسيا يغير حياته ويدخله في صراعات.



أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.