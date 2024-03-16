مسلسل محارب الحلقة 6.. حسن الرداد يزور ناهد السباعي في المستشفي بعد هروبه

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" بعد هروب حسن الرداد زيارته زوجته "ناهد السباعي" حيث أكد لها أنها لا يريد الانفصال عنها، وإنما والدها "محمود البزاوي" يحاول ابتزازه وإجباره على تطليق ابنته.

مسلسل محارب الحلقة 6

فى الوقت نفسه، ذهبت "جيهان" التي تجسد دورها نيرمين الفقي زوجة "العزازي" الذى يجسد دوره ماجد المصري إلى المحامي "حسام" الذى يجسد دوره الفنان أحمد زاهر للاتفاق على إنقاذ ابنها رامي بعيدًا عن المحامي "وصفي" الذي قرر ماجد المصري أن يكلفه بمتابعة قضية ابنه؛ حيث اتفق "حسام" مع "جيهان" على إفساد توكيل المحامي "وصفي" لمتابعة قضية ابنها حتي لا يكشف حجم العمولات التي يحصل عليها لصالح "جيهان".

مسلسل حسن الرداد موعد عرض الحلقة 6

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

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