مسلسل محارب الحلقة الثانية.. هل يعتدى الرداد على أحمد زاهر فى عزاء والدته؟

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" مشادة بينه وبين أحمد زاهر الذى يجسد دور المحامي "حسام" الذى يدافع عن "رامي عزازي" ابن رجل الأعمال "العزازي" بعد تورطه فى حادث مقتل الفنانة عفاف شعيب والدة حسن الرداد بسيارته.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة 2 مسلسل محارب

ويحاول أحمد زاهر "حسام الجيوشي" محامي "رامي العزازي" ابن ماجد المصري "العزازي" تقديم فدية لـ"محارب" مقابل التنازل عن محضر حادثة ابن "العزازي" وهو ما رفضه "محارب" خاصة بعد عرض المحامي فدية قدرها 50 ألف جنيه لكل أبناء عفاف شعيب؛ فما كان من "محارب" إلا أن عرض على محامي "العزازي" 150 ألف جنيه مقابل قتل والدته.

وفى نهاية الحلقة ذهب "حسام" إلى "محارب" لتقديم واجب العزاء له في والدته وتكرار عرضه بتقديم فدية لوالدته مقابل التنازل عن حبس "التوك توكرز" رامي العزازي نجل رجل الأعمال العزازي الذى يجسده الفنان ماجد المصري؛ فما كان من "محارب" إلا أن طلب من أخيه وأصدقائه غلق صوان العزاء على حسام ورجاله لتنتهي أحداث الحلقة الثانية من المسلسل في إشارة إلى محاولة لاعتداء محارب على حسام.

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أشار الرداد: "فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى آدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلى أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر"، ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا الربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال "مسلسل محارب"

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.