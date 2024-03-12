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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| رضا البحراوي يُبهر الجمهور بتتر مسلسل محارب

مسلسل محارب
مسلسل محارب

أبهر المطرب رضا البحراوي جمهور مسلسل “محارب” بتتر المسلسل المشارك ضمن سباق دراما رمضان 2024.

 

كلمات تتر مسلسل محارب

وتقول كلمات تتر مسلسل محارب للمطرب رضا البحراوي.. 

مخبيالي ايه يا الدنيا في جراب قوليلي، تعبت من مفاجاتك اتهد حيلي عماله تحطي فيا وفيا ليه تشيلي، ومن خبطه افوق الاقي القاضية بتناديلي

ما تخفي حبة مدياني الوش ليه، وعليا قالبة

وكل ما افتح صفحة وياكي ليه تقلبيها، وتقوليلي لو جدع مني استخبى

من طوب الارض بتحارب، وانا قد الحرب ومحارب.

 

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 2

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل محارب الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

 

مسلسلات رمضان 2024.. احداث مسلسل محارب 


لتنتهي الحلقة الاولى بنهاية حزينة انقلب بها فرح محارب الى مأتم بعد تعرض والدته لحادث سيارة دهسا على يد تيك توكر اثناء عودتها للمنزل لاصرارها جلب فانلة ليرتديها ابنها العريس اتباعا لعاداتهم وتقاليدهم اعتقادا انها ستكون سبب في حمايته.

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قصة مسلسل محارب

وحكي الفنان حسن الرداد تفاصيل شخصية “محارب” قائلا:"مسلسل محارب هدفه إعادة شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها للأعمال الدرامية بدلًا من البلطجة".

وتابع في تصريحات له: "أنا اتربيت على مسلسلات كانت تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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