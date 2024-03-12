مسلسل محارب الحلقة الثانية.. ناهد السباعي تحاول الانتحار بسبب محمود البزاوي

حاولت الفنانة ناهد السباعي؛ ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب الإقدام على الانتحار حيث قامت برمى نفسها من البلكونة بعد رفض والدها محمود البزاوي منعها من الذهاب الى زوجها حسن الرداد "عزيز محارب" بالمستشفي، وذلك بعد وفاة والدته بسبب حادثة سيارة.

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وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" تعرض والدته "عفاف شعيب" لحادث سير؛ حيث ألقي أهل الحي الذي تسكن فيه بالشاب “رامي العزازي” الذى اصطدمت سيارته بها وهو ابن ماجد المصري "العزازي" رجل الاعمال الشهير.

ويحاول أحمد زاهر "حسام الجيوشي" محامي "رامي العزازي" ابن ماجد المصري "العزازي" تقديم فدية لـ"محارب" مقابل التنازل عن محضر حادثة ابن "العزازي" وهو ما رفضه "محارب" خاصة بعد عرض المحامي فدية قدرها 50 ألف جنيه لكل أبناء عفاف شعيب؛ فما كان من "محارب" أن عرض على محامي "العزازي" 150 ألف جنيه مقابل قتل والدته.

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وكانت الحلقة الاولي تشهد زفاف عزيز محارب " وقت تعرض والدته لحادث سير لتنتهي الحلقة بالقاء القبض على سائق السيارة.

تدور أحداث مسلسل محارب فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

أشار الرداد:"فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.