الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

هل يكتمل الفرح؟.. الحلقة الأولى من مسلسل محارب تبدأ بالصراعات

مسلسل محارب
مسلسل محارب

نعرض للقراء من خلال التقرير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد حيث يسعى محارب الذي يقوم بتجسيده الفنان حسن الرداد أن يتخطى ضائقته المالية ويتمم تجهيزات ارتباطه بالفنانة ناهد السباعي في أحداث الحلقة الأولى.

ولكن تقف الصراعات والمشكلات التي تواجه محارب عائقا لإتمام الفرح بعد أول مشكلة حدثت في موقف الميكروباص بينه وبين عزيز ما جعل المشاهدون يتساؤلون هل يكتمل الفرح؟

قنوات عرض مسلسل محارب 

يعرض مسلسل محارب للفنان حسن الرداد في تمام الساعة التاسعة مساء، لتتكرر الإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

تدور الأحداث في إطار اصطحاب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب

 

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

ليحكي الفنان حسن الرداد عن شخصية العمل الدرامي قائلا:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

 

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