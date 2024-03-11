أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى.. "نرمين الفقى" متهمة بدهس سيدة

مسلسلات رمضان 2024

تجسّد الفنانة نيرمين الفقي في مسلسل "محارب" دور سيدة أعمال وتتهم بدهس سيدة بسيارتها، ومن المتوقع أن تكون السيدة التي قامت بدهسها والدة محارب "حسن الرداد" التي تجسد دورها الفنانة عفاف شعيب، والتي تتوفي على أثر الحادثة، وذلك ليلة زفاف ابنها على الفنانة ناهد السباعى، لينكشف بعد ذلك العديد من الأمور التي تغير مسار حياته تمامًا، وهو ما تشهده أحداث الحلقة الأولي من المسلسل.

أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال: "عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط، سواء مدرس أو دكتور أو أى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخصا عاديا بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وأشار الرداد: "فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقى الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى آدمين وأحطهم مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلى أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل محارب عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.