عفاف شعيب تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل "محارب" بموسم رمضان 2024

كشفت الفنانة عفاف شعيب، تفاصيل دورها في مسلسل "محارب" والمذاع على CBC في رمضان 2024، مؤكدة أن المسلسل كله يدور حول دورها.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن المخرجة شيرين عادل طلبت منها ظهورها بدور شرف داخل الأحداث، مؤكدة لها أن دورها يدور حوله المسلسل بالكامل.

وتابعت: "رفضت في الأول ولكن وافقت لأني بثق وبحب شيرين عادل جدًا، على المستوى الإنساني، وكمان شاطرة جدًا على المستوى المهني".



وواصلت: "سبق لي العمل مع شيرين عادل من خلال مسلسل "العار"، وكان مكسر الدنيا وعشان كدة وافقت بالدور رغم بساطته".



واستطردت: "ورغم إن الدور صغير لكني تعبت فيه جدا كأنه 30 حلقة، بداية من أول مشهد اللي بتظهر فيه على عربية بتتجر للمشرحة،".



وأكدت الفنانة عفاف شعيب أن "المتحدة" تقدم بسخاء كل ما لديها في إنتاج المسلسلات، وأحدثت زخمًا كبيرًا على المستوى الفني وذلك مقارنة بما قبل.



مسلسل "محارب"

يشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين، إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

