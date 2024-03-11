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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

مسلسلات رمضان 2024

أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد

محارب
محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل "محارب" مواعيد عرض حلقات مسلسله الجديد طوال شهر رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث يعرض يوميًا من التاسعة مساءً على قناة "CBC مصر" ويعاد عرضه في الخامسة والربع فجرًا والإعادة الثانية في الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل محارب

وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل محارب أحداثًا مثيرة ومتسارعة منذ البداية حيث تتعرض والدة محارب (حسن الرداد) وتجسد دورها الفنانة عفاف شعيب لحادث سيارة وتتوفى على أثرها وذلك ليلة زفاف ابنها على الفنانة ناهد السباعى، لتنكشف بعد ذلك العديد من الأمور التي تغير مسار حياته تمامًا.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب

وكشف حسن الرداد تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه.. أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

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أشار الرداد: "فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلى أن أهم ما حمّسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب
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