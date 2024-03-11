الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة الأولى لحسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يبدأ اليوم عرض مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن مسلسلات رمضان إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 1

وخلال الساعات الماضية يبحث الجمهور بكثافة عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب على قناة cbc.

يعد مسلسل محارب تجربة مختلفة وجديدة للفنان حسن الرداد، والذي سيعرض يوميًا طوال الشهر الكريم بدءًا من اليوم الأول من رمضان وذلك في التاسعة مساءً حصريًا على CBC

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل محارب الحلقة الاولى

 

أما عن موعد إعادة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد ستكون في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

 

وخلال الأيام الماضية، كشفت الفنانة عفاف شعيب، في تصريحات تلفزيونية تفاصيل دورها في مسلسل "محارب" والمذاع على CBC في رمضان 2024، مؤكدة أن المسلسل كله يدور حول دورها.

 

وقالت شعيب إن المخرجة شيرين عادل طلبت منها ظهورها بدور شرف داخل الأحداث، مؤكدة لها أن دورها يدور حوله المسلسل بالكامل.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 1

ويواجه حسن الرداد في مسلسل محارب بعض الأشرار، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

محارب وصيد العقارب.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر فضائية CBC

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض وإعادة "محارب" على CBC

عفاف شعيب تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل "محارب" بموسم رمضان 2024

حسن الرداد: أتأثر بالمسلسلات القديمة.. و"محارب" مشوق جدًا

قصة مسلسل محارب

ويجسد حسن الرداد شخصية محارب، وهو مواطن بسيط يعيش حياة هادئة وسعيدة مع أسرته وعائلته، وليس لديه طموحات كبيرة، ولكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخل في صراعات ومواجهات مع أشخاص لم يكن يتوقعهم.

 

ابطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

 

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