حسن الرداد: أتأثر بالمسلسلات القديمة.. و"محارب" مشوق جدًا

قال الفنان حسن الرداد، إنه يتأثر بأجواء مسلسلات رمضان القديمة مثل أرابيسك وليالي الحلمية التي توجد بها شخصيات كثيرة، وتقدم مشاهد تحدث في حياتنا وتكون الشخصيات مشابهة لحياتنا وليست أسطورية، مؤكدًا أن مسلسل "محارب" مكتوب بشكل جميل ومشوق.

وأضاف "الرداد" لبرنامج "مساء dmc"، المُذاع على قناة "dmc"، أن مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل ويضم مجموعة من النجوم، مشيرًا إلى أن المسلسل عمل درامي اجتماعي فيه تشويق وكل عناصر الدراما وقيمة جيدة.

حسن الرداد: صورنا 90% من “محارب” وتتبقى مشاهد بسيطة

كما أوضح أن إيقاع المسلسل سريع في 30 حلقة، متابعًا: "صورنا 90% وتتبقى مشاهد بسيطة من العمل"، مؤكدًا أن المسلسل يحتوي على مشاهد أكشن ودراما اجتماعية وعلاقات إنسانية والأدوار كلها مختلفة وفيها تناغم، ووعد الجمهور بمشاهدة مسلسل مختلف وعلى قدر وعقول المشاهد العربي.