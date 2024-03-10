محارب وصيد العقارب.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر فضائية CBC

أعلنت فضائية CBC مواعيد عرضها لخريطة مسلسلات رمضان 2024 الذي تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق الموسم الأقوى كل عام للدراما التلفزيونية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تضم خريطة CBC الفضائية مجموعة متميزة من المسلسلات التلفزيونية الرمضانية ومنها كل من مسار إجباري و"محارب" و"سر إلهي" و"صدفة" وصيد العقارب".

ويرصد “الدستور” في السطور التالية خريطة مواعيد عرض مسلسلات قناة CBC الفضائية:

مسلسل مسار إجباري

يعرض “مسار إجباري” بطولة عصام عمر والفنان أحمد داش يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

والمسلسل معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة في تمام الساعة الثانية والربع صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب بطولة حسن الرداد يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مسلسل صدفة

يعرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج يوميا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء والإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحا.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل والإعادة في تمام الساعة السادسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

مسلسل الرسوم المتحركة نورة

يعرض مسلسل الرسوم المتحركة نورة يوميا في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء والإعادة في تمام الساعة الواحدة ظهرا.