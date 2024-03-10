الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض وإعادة "محارب" على CBC

محارب
محارب

يعرض مسلسل “محارب” الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم، ويبحث الجمهور بكثافة عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب على قناة cbc.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل محارب على قناة cbc

محارب” بطولة الفنان حسن الرداد يوميًا طوال الشهر الكريم بدءًا من غدٍ الاثنين الموافق الأول من رمضان وذلك في التاسعة مساءً حصريًا على CBC، على أن تتم إعادته الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

أبطال مسلسل محارب 

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

وطرحت قناة CBC أغنية مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، المقرر عرضه حصريًا عبر شاشتها في رمضان 2024، حيث غنى حسن الرداد الأغنية بأسماء كل أبطال العمل المشاركين بالمسلسل.

قصة مسلسل محارب

ويواجه حسن الرداد في مسلسل محارب بعض الأشرار، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ويجسد حسن الرداد شخصية محارب، وهو مواطن بسيط يعيش حياة هادئة وسعيدة مع أسرته وعائلته، وليس لديه طموحات كبيرة، ولكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخل في صراعات ومواجهات مع أشخاص لم يكن يتوقعهم.

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