مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لشخصية على قاسم فى "لحظة غضب"

حرصت منصة watch it الإلكترونية على الترويج لشخصية الفنان علي قاسم ضمن أحداث مسلسل “لحظة غضب” المقرر عرضه اليوم حصريا على واتش إت، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت منصة (واتش إت) مقطع فيديو للفنان علي قاسم من داخل كواليس تصوير العمل قائلا: “انتظروني على منصة واتش إت في رمضان”، وعلقت المنصة على فيديو قائلة: “متلخبط، ظالم ومظلوم، هما أكتر 3 كلمات بيوصفوا شخصية آسر، استنوا أولى حلقات مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCHIT الأصلية الليلة 11 مساءً حصريًا على WATCH IT”.

ومسلسل لحظة غضب 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

يعرض مسلسل "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين خلال الساعات القليلة المقبلة مع بداية شهر رمضان المقبل 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وفي النصف الثاني من رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك بشكل حصري على منصة watch it خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث يعتبر العمل أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it.

ويواصل أبطال مسلسل "لحظة غضب" تصوير أحداثه على قدم وساق للانتهاء من جميع مشاهده خلال الأيام المقبلة ويواصل المخرج عبدالعزيز النجار مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث شارف على الانتهاء من مونتاج وتصوير العمل ويتبقي لأبطاله بعض المشاهد الخارجية.

وروجت منصة watch it لمسلسل "لحظة غضب" بنشر فيديو لشخص غامض وطلبت من الجمهور توقع الشخصية التي تقدم دور شريف زوج يمني الذي يختفى في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وتبدأ رحلة البحث عنه وهو ما يعرضها لمواقف وأزمات مختلفة.