السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

الآن مسلسلات رمضان 2024.. أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل تتر صيد العقارب

صيد العقارب
صيد العقارب

أعرب الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول عن سعادته الشديدة لمشاركته في تتر بداية مسلسل “صيد العقارب” الذي يتخوض بطولته الفنانة غادة عبدج العرازق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

وشارك “أحمد” منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق قائلا: "بسم الله.. رمضان 2024، تتر مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق، غناء: نوال الكويتية، كلماتي: أحمد حسن راؤول، ألحان: تامر عاشور، توزيع: أحمد ابراهيم، انتاج: phenomena media production، اخراج: احمد حسن".
 

 

 

 

مسلسلات رمضان 2024

جدير بالذكر أن، نشرت شركة "فينومينا" للإنتاج الفني عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لقطات من كواليس تسجيل تتر مسلسل صيد العقاربالذي تقوم بطولته الفنانة غادة عبد الرازق والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024.

وحملت الأغنية اسم "كنا واحد" وهي من غناء الفنانة نوال الكويتية، وألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

 

يعرض “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان الم قبل 2024.

 

وينافس مسلسل "صيد العقارب" بقوة خلال دراما رمضان 2024، ويأتي في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم في مقدمتهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة "فينومينا" للإنتاج الفني.

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