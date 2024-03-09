مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسني يكشف مواعيد عرض بابا جه على dmc

حرص الفنان أكرم حسني على الإعلان عن موعد عرض مسلسله الجديد “بابا جه” والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، من النصف الأأول لشهر رمضان الكريم.

وشارك “أكرم” بوستر جديد عبر انستجرام وكشف خلال توقيت عرض مسلسله قائلا: “بابا جه.. أول ١٥ يوما من شهر مضان.. اتمني أكون ضيف خفيف عليكم، مواعيد العرض، DMC 7:45، Watchit 7:45، ‏DMC Drama 11:00”.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وطرح أكرم حسني مؤخرا اغنية بابا جه مع أحمد وحيد "كينج" ولافينيا نادر والتي حازت على إعجاب الجمهور حيث تفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير وهي من كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد "كينج" هندسة صوت: م. أمير محروس ومن إنتاج شركة Ideology.

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الآباء، وكيفية التصدي للمشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني إلى العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد الطريقة المثالية والسوية للتربية. فهو أب لديه ثلاثة أبناء، ويناقش من خلال الأحداث محورا مهما وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سليمة لها تأثير في حياتهم، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات.



وكانت آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.