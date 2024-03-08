الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال "بيت الرفاعي": استنونا على WATCH IT في رمضان

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

حرصت منصة واتش إت على الترويج لمسلسل بيت الرفاعي، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين، والمقرر عرضه في رمضان 2024 المقبل حصريا على شاشة ON، بالتزامن مع عرضه على واتش ات.

وشاركت منصة واتش ات مقطع فيديو مجمع لأبطال عمل المسلسل من داخل كواليس تصوير المسلسل، قائلين: “استنونا على اتش إت في رمضان في بيت الرفاعي”.

 

جدير بالذكر أن يواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة تصوير العمل بالجيزة وتحديداً منطقة ناهيا، وذلك لاستكمال تصوير مشاهد خارجية ضمن أحداث المسلسل  الذى يضم عدد كبير من النجوم والنجمات، ويعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وتدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول بيت الرفاعى، وعائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعى وعائلته.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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