الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد نجاح المحمية.. حسين مجدي يكشف تفاصيل "سر المسجد"

سر المسجد
سر المسجد

حرص المخرج حسين مجدي على الترويج لمسلسل الأنيميشن الجديد “سر المسجد” المقرر عرضه على شاشة “الحياة” خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وشارك مجدي ببرومو المسلسل عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلا: "البرومو الرسمي لمسلسل "سر المسجد" علي قناة الحياة في رمضان ان شاء الله، من تنفيذ Artvision Animatio، وعايز اشكر جدا كل الي اشتغلو معانا في المسلسل دا".

وكشف تفاصيله قائلاً: “بتدور احداثه عن اب بيعمل تطبيق عشان يعلم ابنه عن المساجد وادابها لكن التطبيق دا بيطلعلو فيرس بيخطف الاب وابنه جوا التطبيق ومن خلال مغامرات ومواقف بنعلم الاطفال عن اداب المسجد وفضله وقصصه بشكل جديد شوية يناسبهم،يا رب يعجب الصغيرين والكبار كمان ورمضان كريم عليكم جميعا”.

المخرج حسين مجدي حسين مجدي سر المسجد الأنيميشن رمضان 2024 موسم رمضان 2024

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