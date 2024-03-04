"مصر أصل الدراما".. الشركة المتحدة تهدى جمهورها أغنية جديدة

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إهداء جمهورها أغنية حصرت جميع الأعمال التليفزيونية منذ أول انطلاق على الشاشة الذهبية، وصولًا لعام 2024، وذلك تحت شعار "مصر أصل الدراما".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية وكلماتها الرائعة والتي استرجعت ذكريات المسلسلات القديمة، وأبرزت مسلسلات السنوات الأخيرة، موجهين الشكر لمجهود الشركة المتحدة الدائم لتطور الدراما التلفزيونية.

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة مسلسلات من العيار الثقيل خلال الموسم الرمضانى المقبل، وتتنوع ما بين الكوميدى والأكشن والاجتماعى والساسبنس والتاريخى وغيرها، وتجمع أهم نجوم الدراما من مختلف الأجيال سواء الكبار أو الشباب عبر موضوعات مختلفة ومتنوعة لإرضاء كل أذواق الجمهور، حيث تدفع الشركة بـ 20 مسلسلًا مقسمة إلى 9 مسلسلات من نوعية الـ30 حلقة، و11 من نوعية الـ15 حلقة، وذلك عبر شاشتها المختلفة وكذلك منصة watch it.

الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

• ON الفضائية

بيت الرفاعي

الكبير أوي 8

جودر - ألف ليلة وليلة

حق عرب

مسلسل كامل العدد +1



• DMC الفضائية

يحيى وكنوز

بدون سابق إنذار

مسار إجباري

فراولة

إمبراطورية ميم

بابا جه

الحشاشين

عتبات البهجة

• CBC الفضائية

مليحة

سر الهي

صيد العقارب

محارب

• الحياة الفضائية

صدفة

المعلم