الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. on تروج لشخصية أمينة خليل في "الكبير أوي 8"

الكبير أوى 8
الكبير أوى 8

حرصت قناة on على الترويج لمسلسل “الكبير أوي 8” بالكشف عن صورة لشخصية الفنانة أمينة خليل، ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وتظهر أمينة خليل خلال أحداث العمل كضيفة شرف إحدى الحلقات، ونشرت أون صورة من كواليس العمل وعلقت قائلة: “أمينة خليل في المزاريطة، استنونا مع أجمد مسلسل كوميدي في رمضان الكبير أوي 8 حصريًا على شاشة ON في رمضان شهر الفرحة”.

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

وكانت طرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقى الثانى لمسلسل "الكبير أوى 8"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على مشاهد البرومو، خاصة المشاهد التي جمعت بين أحمد مكى وهدرس (محمد سلام)، فضلا عن ظهور أمينة خليل وشيماء سيف كضيوف شرف.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت البرومو التشويقى له، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والذى سيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير، كما اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيفى شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً وأفرز العمل عددا من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

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