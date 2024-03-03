الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إسعاد يونس تكشف موعد "معاد مع إسعاد" على راديو 9090 في رمضان

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن موعد إذاعة برنامجها الجديد "معاد مع إسعاد" خلال شهر رمضان المقبل، وهو برنامج فني ترفيهي من المقرر بثه على إذاعة راديو 9090، يوميًا طوال الشهر الكريم في تمام الثالثة عصرًا.

وشاركت "إسعاد" بوسر البرنامج عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت عليه: "استنوا معاد مع إسعاد على الراديو ٩٠٩٠ كل يوم في رمضان الساعة ٣ العصر".

من جهة أخرى، طرحت إذاعة راديو النيل البوستر الدعائي والتشويقي الأول لمسلسل "سوبر فوزية" المقرر إذاعته عبر أثير إذاعة راديو النيل خلال شهر رمضان المقبل 2024، وتصدرت إسعاد يونس البوستر الدعائي للمسلسل الذي يُعد عودة جديدة لها للمسلسلات الإذاعية بعد فترة غياب طويلة. 

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل مما يصيبها بالملل وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان".

"سوبر فوزية" بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وإنتاج إذاعات راديو النيل ويذاع في شهر رمضان المقبل 2024. 

جدير بالذكر أن أخر أعمال اسعاد يونس هو فيلم "عصابة عظيمة" يشاركها البطولة زينة، وفرح الزاهد ومحمد محمود، وكريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

إسعاد يونس راديو 9090 شهر رمضان برنامج فني معاد مع إسعاد رمضان انستجرام

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