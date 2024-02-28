مفاجآت في ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2024.. منهم إسعاد يونس

واحدة من مفاجآت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام في رمضان، هو استعانتها بكبار الضيوف ويأتي أبرزهم النجمة إسعاد يونس التي ستحل كضيفة شرف في مسلسل كامل العدد+1المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة.

ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2024

ولعل الاستعانة بكبار النجوم كضيوف شرف واحدًا من عناصر التشويق لمتابعة المسلسل لما يتمتع به هؤلاء الضيوف من جماهيرية عريضة، كما يؤكد على ثقة هؤلاء على النجوم في جودة تلك الأعمال.

قصة مسلسل كامل العدد +1

أما عن قصة مسلسل "كامل العدد+1" تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى "لايت" يظهر بين الزوجين ليليى تيمور والتي تجسد دورها الفنانة "دينا الشربيني"، وأحمد مختار الذي يجسد دوره الفنان"شريف سلامة"، وينتمي المسلسل إلى المسلسلات الاجتماعية الكوميدية.

ومن خلال تتابع أحداث قصة مسلسل كامل العدد+1 تظهر العديد من المشكلات الخاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، ويطرح المسلسل العديد من القضايا والقصص من واقع المجتمع والحياة ومن خلال الجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه فري رمضان هذا العام يتم التركيز على تطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

ومسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، وميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، كما أنه تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، أعلنت المتحدة عن الجزء الثاني الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو بعنوان كامل العدد+1

ويأتي ذلك بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف في مسلسلات الشركة المتحدة منهم أمينة خليل ومحمد ثروت في الكبير أوي 8 وكريم فهمي في بابا جه.