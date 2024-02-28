الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مفاجآت في ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2024.. منهم إسعاد يونس

إسعاد يونس
إسعاد يونس

واحدة من مفاجآت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام في رمضان، هو استعانتها بكبار الضيوف ويأتي أبرزهم النجمة إسعاد يونس التي ستحل كضيفة شرف في مسلسل كامل العدد+1المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة.

ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2024

ولعل الاستعانة بكبار النجوم كضيوف شرف واحدًا من عناصر التشويق لمتابعة المسلسل لما يتمتع به هؤلاء الضيوف من جماهيرية عريضة، كما يؤكد على ثقة هؤلاء على النجوم في جودة تلك الأعمال.

قصة مسلسل كامل العدد +1

أما عن قصة مسلسل "كامل العدد+1" تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى "لايت" يظهر بين الزوجين ليليى تيمور والتي تجسد دورها الفنانة "دينا الشربيني"، وأحمد مختار  الذي يجسد دوره الفنان"شريف سلامة"، وينتمي المسلسل إلى المسلسلات الاجتماعية الكوميدية.

دراما رمضان 2024 |تفاصيل شخصية أحمد فتحي في مسلس "الف ليلة وليلة"

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "مليحة" وأبرز أحداثه

ومن خلال تتابع أحداث قصة مسلسل كامل العدد+1 تظهر العديد من المشكلات الخاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، ويطرح المسلسل العديد من القضايا والقصص من واقع المجتمع والحياة  ومن خلال الجزء الثاني من المسلسل المقرر عرضه فري رمضان هذا العام يتم التركيز على تطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

ومسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، وميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، كما أنه تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، أعلنت المتحدة عن الجزء الثاني الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو بعنوان كامل العدد+1

ويأتي ذلك بالاضافة لعدد من ضيوف الشرف في مسلسلات الشركة المتحدة منهم أمينة خليل ومحمد ثروت في الكبير أوي 8 وكريم فهمي في بابا جه.

الشركة المتحدة إسعاد يونس كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 دينا الشربيني شريف سلامة الجزء الأول من مسلسل كامل العدد مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| مصطفى درويش الحاضر الغائب في برومو "كامل العدد +1"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "كامل العدد +1" على قنوات ON

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

النظام المتبع بالدورى البلجيكى.. هل يحل أزمة تلاحم مواسم دورى نايل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية