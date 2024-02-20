الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل مشاركة إسعاد يونس في مسلسل "كامل العدد" في رمضان

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسلات رمضان 2024، والتي تشهد تنافسًا كبيرًا بين نجوم دراما رمضان.
 

وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، أعلنت المتحدة عن الجزء الثاني الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024

إسعاد يونس في مسلسل كامل العدد في رمضان 2024

حقق مسلسل كامل العدد خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، نجاحًا قويًا والذي جسدت فيه الفنانة دينا الشربيني مع النجم محمد سلامة، دور زوجين في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجزء الثاني منه خلال موسم دراما رمضان العام الحالي.

 

تشارك الفنانة إسعاد يونس في مسلسل "كامل العدد "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

 
وتجسد إسعاد يونس شخصية تدعى حياة وهي فنانة معتزلة وتجمعها العديد من المواقف مع زوجها.

 

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد" في إطار اجتماعي لايت، حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

أبطال مسلسل كامل العدد 

مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

 

وتجسد شخصية تدعى حياة وهي فنانة معتزلة وتجمعها العديد من المواقف مع زوجها.

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