الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| الشركة المتحدة تطرح بوستر "كامل العدد +1" لدينا الشربينى

مسلسل “كامل العدد+1”
مسلسل “كامل العدد+1”

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفردا للفنانة دينا الشربيني لمسلسل "كامل العدد +1"، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل "كامل العدد+1" مكون من 15 حلقة، ويُعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2024.

قصة مسلسل “كامل العدد+1”

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من بداية مقابلة أحمد طبيب التجميل، وصاحبة مشروع مستحضرات التجميل ليلى، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما قد تقف عائقا بينهما، بسبب وجود عدد كبير من الأبناء، ولكنهما يقرران الزواج والتغلب على الأزمات وتحدي الظروف، وخلال الرحلة يقابلان العديد من المشاكل وتعليم القيم للأبناء.

أبطال مسلسل “كامل العدد+1” 

"كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان

تدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة"، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

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