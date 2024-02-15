دراما رمضان 2024| "watch it" تطرح بوسترات منفردة لأبطال "صدفة" (صور)

طرحت منصة “watch it” بوسترات منفردة لأبطال مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

ويواصل صناع مسلسل صدفة تصوير المشاهد على قدم وساق بقيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرا وهو ان ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

مسلسل “صدفة” بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

ويعد مسلسل “صدفة” التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.



وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.