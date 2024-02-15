الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| كواليس جديدة حول قصة وأبطال "حق عرب"

أحمد العوضي فى مسلسل
أحمد العوضي فى مسلسل حق عرب

يصور الفنان أحمد العوضي مسلسل “حق عرب” بشكل شبه يومي، في مناطق متفرقة بشوارع القاهرة، بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بقيادة المخرج إسماعيل فاروق، ليخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، وعرض حق عرب على منصة واتش إت وإحدى قنوات المتحدة خلال الشهر الكريم.

قصة مسلسل حق عرب

ويظهر أحمد العوضي بشخصة “عبد ربه” وهو شاب يقطن في منطقة شعبية ويعمل بمصنع أخشاب لمالكه الذي يجسده الفنان رياض الخولي، ويتعرض “العوضي” لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع “رياض الخولي” من حادث تكشفه الأحداث في اطار اكشن شعبي، بالإضافة إلى مزيج من قضية انسانية ولمسة رومانسية، حيث تربطه علاقة عاطفية بدينا فؤاد التي تجسد دور فتاة شعبية تعمل على المشروبات القهوة والشاي، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر بدور امرأة قوة وهي زوجة العلم صاحب المصنع “رياض الخولي”.


أبطال مسلسل حق عرب
 

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” بجانب أحمد العوضي نخبة من الفنانين ومنهم  دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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آخر اعمال أحمد العوضي 

وكانت آخر أعمال الفنان احمد العوضي هي مسلسل “ضرب نار” في موسم رمضان الماضي، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدي، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

كما يعرض له حاليًا في السينمات فيلم “الإسكندراني” مع المخرج خالد يوسف ويشارك في بطولة الفيلم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

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