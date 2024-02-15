مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان"

يُشارك الفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم " والذي يأتي ضمن قائمة الأعمال الرمضانية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل إذ يتناول الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك.

مسلسل المعلم

ويواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، والذي ينتمي إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

يتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

أحداث مسلسل "المعلم"

وتدور أحداث مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان وينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2024 في إطار شعبي.

وطرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال وصناع مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل المعلم كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل هذا العام يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تحظى بمتابعة عالية ومشاهدة عالية للغاية وهو ما يجعل العمل في مكانة مختلفة كما أقرت الشركة حملة تسويقية مميزة لأعمالها قبل عرضها.

الدور الذي يظهر فيه مصطفى شعبان جديدا عليه وبعيدا تماما عن كل أدواره السابقة وجعل الجمهور ينتظر المغامرة التي يقدمها في عالم الصيد وتجارة السمك، ومن المقرر أن يقدم المسلسل تجربة ومعالجة مختلفة عن أعمال تناولت البحر والسمك مثل شادر السمك وغيرها.