مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أعمال محمد الشواف مؤلف مسلسل "المعلم"

ينافس الفنان مصطفى شعبان، في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم"، والمقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهما "dmc"، و"الحياة".

تدور قصة المسلسل حول تاجر سمك يتعرض لصراعات ويحاول الانتقام لوالده ممن تسبب له في خسائر مالية وزجَّ به في السجن وسرق أموال أسرته، لتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشاركه البطولة الفنانة سهر الصايغ، ونسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتي، عارفة عبدالرسول.

من هو محمد الشواف؟

"المعلم" من تأليف محمد الشواف، وهو مُعد برامج، تولى رئاسة عدد من البرامج الشهيرة، وشارك في كتابة العديد من سيناريوهات الأعمال الدرامية، كما كان مُعدًا في العديد من برامج الموسم الرمضاني.

وقدَّم "الشواف" خلال الموسم الرمضاني السابق، مسلسل "بابا المجال" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والفنانة سهر الصايغ، ودارت قصته "ميكانيكي" يكافح ليحيا حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها.

وفي عام 2019، شارك محمد الشواف في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "بركة" بطولة الفنان عمرو سعد، والفنانة هالة صدقي، وجسَّد سعد دور "بركة" الذي يأتي من الصعيد مع والدته ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال وتبدأ من هنا أحداث المسلسل.

وفي نفس العام عُرض مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" من تأليف الشواف، وبطولة بيومي فؤاد، وهو مسلسل كوميدي يدور حول شخصية "حشمت" في أمريكا، ويقرر الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ورأس محمد الشواف تحرير برامج: «سهرانين، شيخ الحارة 3، مساء الخير».