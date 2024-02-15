دراما رمضان 2024| محمود الليثي صديق مصطفى شعبان في "المعلم"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح مسلسل “المعلم" ضمن قائمتها المشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

ويشارك الفنان محمود الليثى في مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقررعرضه في رمضان المقبل 2024.

ويجسد الفنان محمود الليثي دور صديق الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث عمل المسلسل والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

مصطفى شعبان تاجر سمك في “المعلم”

تدور أحداث مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.

"المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.