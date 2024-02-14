الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أسباب تجعل "المعلم" لـ مصطفى شعبان على رأس قائمة المشاهدة

المعلم
المعلم

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد «المعلم» المقرر أن يخوض به السباق الدرامي الرمضاني القادم في عمل مكون من 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي، ويعد المسلسل من أهم أعمال الموسم الرمضاني.. رمضان 2024 ومرشح أن يكون على رأس قوائم المشاهدة وخلال التقرير التالي نرصد أبرز نقاط القوة في المسلسل.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

-          يعد النجم مصطفى شعبان من أهم النجوم أصحاب الشعبية في الدراما التليفزيونية وعلى مدار السنوات الماضية استطاع أن يخلق لنفسه مكانة وشعبية جارفة من خلال عدد من الأعمال التي خاطب بها كافة الطبقات والفئات العمرية.

-          كان آخر أعماله التي حققت نجاحا جارفا العام الماضي مسلسل «بابا المجال» واستطاع أن يكون رقما مميزا في معادلة التريند حيث تواجد بين القائمة الأولى على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي يوميا وتداول الجمهور كلماته وجمله الحوارية بالمسلسل الذي قدمه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

-          ارتبط الجمهور بالنجم مصطفى شعبان بأنه من النجوم أصحاب الأخلاق الرفيعة في تعامله مع جمهوره ومع زملائه في الوسط الفني وغاب تماما عن التواجد في أي دائرة للمشاكل والصراعات وهو ما جعل منه فنانا محبوبا بجانب فنه المميز.

-          المسلسل الجديد يعود «شعبان» للتعاون فيه مع شركة سينرجي بعد فترة ووفرت الشركة كل عوامل النجاح للمسلسل الجديد من إمكانيات مادية وعناصر عمل  مميزة.

-          البرومو الأول للعمل ظهر مبشرا للغاية وتداوله الجمهور بشكل كبير معبرين عن انتظارهم للعمل الجديد مشيدين بالشكل الجديد الذي  يظهر عليه الفنان مصطفى شعبان.

مسلسلات رمضان 2024.. أماكن تصوير مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

-          الدور الذي  يظهر فيه مصطفى شعبان جديدا عليه وبعيدا تماما عن كل أدواره السابقة وجعل الجمهور ينتظر المغامرة التي يقدمها في عالم الصيد وتجارة السمك، ومن المقرر أن يقدم المسلسل تجربة ومعالجة مختلفة عن أعمال تناولت البحر والسمك مثل شادر السمك وغيرها.

-          طاقم العمل في المسلسل مميز للغاية ويحظى نجومه بثقة وحب الجمهور بشكل كبير، ويشاركه بالبطولة كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

-          المسلسل هذا العام يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تحظى بمتابعة عالية ومشاهدة عالية للغاية وهو ما يجعل العمل في مكانة مختلفة كما أقرت الشركة حملة تسويقية مميزة لأعمالها قبل عرضها.

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