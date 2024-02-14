مسلسلات رمضان 2024.. أماكن تصوير مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مع اقتراب موسم مسلسلات رمضان، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان في موسم رمضان المقبل 2024.

وسيتم عرض مسلسل المعلم عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل إذ يتناول الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك.

أماكن تصوير مسلسل المعلم

وكان المخرج مرقس عادل قد انتهى مؤخرا من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل، حيث سيتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي وأحد الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويواصل مصطفى شعبان تصوير مشاهده مع منذر رياحنة في منطقة الهرم، داخل اللكويشن الذي جهزه مخرج العمل مرقس عادل.

ومن المقرر تصوير باقي مشاهد المسلسل بين ثلاثة أماكن مختلفة، فهناك جزء من المشاهد سيتم تصويره في الاستديوهات الداخلية، وأخر في مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى تصوير مجموعة من المشاهد في شوارع القاهرة.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، انتصار، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل مختلف تماما عن فيلم «شادر السمك»، الذي قدمه الفنان أحمد زكي عام 1986م مع الفنانة نبيلة عبيد، والمخرج علي عبد الخالق.