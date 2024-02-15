مسلسلات رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس مسلسل "مسار إجباري"

يواصل صناع مسلسل “مسار إجباري” تصوير مشاهدهم بشكل شبه يومي، بقيادة المخرجة نادين خان، ويخوضا بطولته النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، ليعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وينشر الدستور صور جديدة من كواليس مسلسل مسار إجباري، اثناء تصوير مشهد وفاة ودفن وساد الحزن على الشخصيات التي تظهر خلال الأحداث، والمسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة كل من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت البوسترات الرسمية لمسلسل "مسار إجباري" بطولة الفنانين عصام عمر وأحمد داش، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، بالإضافة إلى طرح البوستر الجماعي لأبطال العمل.

مسلسل "مسار إجباري" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر في بطولة مسلسل "مسار إجباري"، مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية في نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.