الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تطلق البوسترات الرسمية لـ"مسار إجبارى"

مسار إجباري
مسار إجباري

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوسترات الرسمية لمسلسل "مسار إجباري"، وهو العمل الذي تقدمه "المتحدة" من بطولة عدد من الشباب، منهم عصام عمر وأحمد داش، وعدد من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "مسار إجباري" رمضان 2024

ظهر أحمد داش، وعصام عمر، منفردين في بوستر للمسلسل، كما تجمع طاقم العمل في بوستر جماعي، ضمّ إلى جانب عصام وداش كلاً من الفنانة صابرين، والفنانة بسمة، والفنان القدير رشدي الشامي.

تواجد أحمد داش على صدارة بوستر منفرد للمسلسل، كما ظهر عصام عمر أيضًا على صدارة بوستر منفرد خاص بالمسلسل، وتميز العمل في إطار شعبي من خلال تصميمات البوسترات.

مسلسل "مسار إجباري" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة العمل كل من: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

شخصيات العمل

ظهر الفنان عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، يسكن في منطقة شعبية، ومتفوق في دراسته بشكل كبير، ويعتمد عليه زملاؤه، وتظهر الفنانة صابرين في دور والدته.

ويظهر الفنان أحمد داش، بدور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، يفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة، ويكافح بالدخول في مشاريع، ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير من حياته.

طاقم العمل الكامل من صناع وأبطال مسلسل مسار إجباري (البوستر)

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