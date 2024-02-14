الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان.. المتحدة تقدم عصام عمر وأحمد داش في "مسار إجباري"

أبطال مسلسل مسار
أبطال مسلسل مسار إجباري

اعتمدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطة منذ فترة طويلة لمنح الفرص للشباب الموهوبين تحديدًا، وذلك من خلال ظهورهم في عدد مختلف من الأعمال الفنية التي من المقرر أن تعرض في رمضان الكريم 2024، والذي سيظهر فيها مجموعة من الشباب والفتيات إيمانًا من "المتحدة" بقدرات هؤلاء الشباب الفنية.

وتعطي الشركة المتحدة الفرصة للشباب بسبب إدراكها لمدى أهمية تجديد دماء الفن بإظهار هذه المواهب الشابة للنور من خلال إنتاج الكثير من الأعمال الفنية، وإسناد بطولتها لعدد من الوجوه الجديدة الشابة.

"مسار إجباري" يجمع أحمد داش وعصام عمر لأول مرة
أعطت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البطولة المطلقة لكلٍ من الفنان الشاب عصام عمر، من خلال تعاقده على مسلسل "مسار إجباري"، وسيخوض به البطولة في دراما رمضان 2024، بمشاركة الفنان الشاب أحمد داش، حيث سيظهر الثنائي لأول مرة في شهر رمضان المبارك في أول عمل فني من بطولتهما المطلقة.

وقاربت المخرجة نادين خان على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجديد حيث يسير التصوير بشكل مستمر دون توقف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للشركة المنتجة، حتى يلحق بمسلسلات رمضان 2024 والبرومو الأاول للعمل أظهر حالة من التشويق كانا بطلاها عصام عمر وأحمد داش.

أبطال وصنّاع مسلسل مسار إجباري

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

ويظهر عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

مسار إجباري يجمع أحمد داش وعصام عمر لأول مرة أبطال وصن اع مسلسل مسار إجباري أحمد داش وعصام عمر لأول مرة مسار اجباري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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