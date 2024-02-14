طاقم العمل الكامل من صناع وأبطال مسلسل مسار إجباري (البوستر)

يندرج مسلسل مسار إجباري ضمن المسلسلات الاجتماعية المشوقة "لايت" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، ويخوض بطولته كل من الشابين عصام عمر وأحمد داش.

صناع وأبطال مسلسل مسار إجباري

- عصام عمر

- أحمد داش

- صابرين

جوري بكر

مي الغيطي

رشدي الشامي

محسن منصور

معالجة درامية باهر دويدار

سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى

إخراج نادين خان

إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية

عدد حلقات مسلسل مسار إجباري

ويجتمع كل من أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت من خلال حسن وحسين، اللذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

وطرحت منصة watch it التريلر التشويقي لمسلسل "مسار إجباري"، الذي يخوض بطولته الفنانان عصام عمر وأحمد داش، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، حيث سيطرت حالة من الإثارة والتشويق على التريلر التشويقي، والذي ظهر خلاله بطلا العمل عصام عمر وأحمد داش.

كواليس مسلسل مسار اجباري رمضان 2024

وكان الفنانان عصام عمر وأحمد داش قد ظهرا داخل مقطع فيديو تمثيلي طريف أثناء تصوير مشاهد العمل، حيث داعب أحمد داش صديقه عصام عمر بإيقافه قائلًا: "ثواني يا نجم في تصوير هنا"، ليرد الآخر: "تصوير إيه؟"، فيرد داش: "مسلسل لفنان اسمه عصام عمر وأنا جاي أدربه"، فيرد عصام: "ومين عصام ده اللي يعملوله بطولة؟".

جدير بالذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن البوسترات المبدئية لأبطال مسلسل "مسار إجباري."