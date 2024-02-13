دراما رمضان: عصام عمر وأحمد داش على بوستر "مسار إجباري"

تصدر الفنان عصام عمر وأحمد داش البوستر الرسمي لمسلسل “مسار إجباري” الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر عصام وداش وهما يجلسان على إحد الشواطئ ومن المقرر عرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.

ويظهر الفنان عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

"مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت حول شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط ويجسده الفنان أحمد داش.

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.