الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان: عصام عمر وأحمد داش على بوستر "مسار إجباري"

عصام عمر وأحمد داش
عصام عمر وأحمد داش مسلسل مسار إجباري

تصدر الفنان عصام عمر وأحمد داش البوستر الرسمي لمسلسل “مسار إجباري” الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهر عصام وداش وهما يجلسان على إحد الشواطئ ومن المقرر عرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.

ويظهر الفنان عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

"مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت حول شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط ويجسده الفنان أحمد داش.

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024 ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

وشارك أحمد داش في رمضان الماضى بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسار اجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري “مسار إجباري” أبطال “مسار إجباري” دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر مجمع لأبطال "صيد العقارب"

دراما رمضان 2024.. المتحدة تطرح البوستر الرسمي لـ“صيد العقارب”

برقعة عين سوداء.. وليد فواز بـ"لوك جديد" ومختلف على بوستر "حق عرب"

دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن الإعلان التشويقى لـ"سر إلهى" (فيديو)

"المسابقة الجاية طرش".. أحمد العوضى يعلن عن تحدٍ جديد

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مارتحناش" (فيديو)

غدًا.. الإعلامية سناء منصور ضيفة إيمان الحصرى على DMC

"جودر– ألف ليلة وليلة".. الشركة المتحدة تُعيد مجد الدراما فى رمضان 2024

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

بالأسماء.. مصرع 15 شخصًا في حادث تصادم كوبري الثروة السمكية بالإسكندرية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟