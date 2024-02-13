"المسابقة الجاية طرش".. أحمد العوضى يعلن عن تحدٍ جديد

أعلن أحمد العوضي عن تحدٍ جديد لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وذلك بعد أن اعتاد تقديم مسابقات لجمهوره من حين لآخر مقابل جوائز مالية.

وقال العوضي في منشوره: "المسابقة الجاية طرش" وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور، معلنين عن انتظارهم للإعلان عن التفاصيل للمشاركة فيها.

في سياق مختلف يواصل العوضي تصوير مشاهد وأحداث مسلسله الجديد "حق عرب" والمقرر عرضه من ضمن موسم دراما رمضان 2024.

"حق عرب" يتناول قضايا شعبية، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، بطولة النجم أحمد العوضي مع مجموعة من نجوم الدراما.

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبدربه" وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبدربه، وتتوالى الأحداث في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل "حق عرب"

"حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.