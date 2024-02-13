الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المسابقة الجاية طرش".. أحمد العوضى يعلن عن تحدٍ جديد

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعلن أحمد العوضي عن تحدٍ جديد لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وذلك بعد أن اعتاد تقديم مسابقات لجمهوره من حين لآخر مقابل جوائز مالية.

وقال العوضي في منشوره: "المسابقة الجاية طرش" وتفاعل عدد كبير من جمهوره مع المنشور، معلنين عن انتظارهم للإعلان عن التفاصيل للمشاركة فيها.

في سياق مختلف يواصل العوضي تصوير مشاهد وأحداث مسلسله الجديد "حق عرب" والمقرر عرضه من ضمن موسم دراما رمضان 2024.

"حق عرب" يتناول قضايا شعبية، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، بطولة النجم أحمد العوضي مع مجموعة من نجوم الدراما.

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبدربه"  وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى يوم من الأيام يكتشف عبدربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبدربه، وتتوالى الأحداث في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل "حق عرب"

"حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد العوضي “حق عرب” حق عرب مسلسل حق عرب موسم دراما رمضان 2024 دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مارتحناش" (فيديو)

غدًا.. الإعلامية سناء منصور ضيفة إيمان الحصرى على DMC

"جودر– ألف ليلة وليلة".. الشركة المتحدة تُعيد مجد الدراما فى رمضان 2024

دراما رمضان 2024.. تفاصيل "محارب" بطولة حسن الرداد (إنفوجراف)

يدعم القضية الفلسطينية.. تفاصيل مسلسل "مليحة" في رمضان 2024 (إنفوجراف)

دراما 2024.. تفاصيل مسلسل "مسار إجباري" في رمضان (إنفوجراف)

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل صدفة (إنفوجراف)

رحلة البحث عن خائن.. "WATCH IT" يطرح الإعلان الرسمي لـ"المعلم" (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

زيارة تاريخية وجدول أعمال مزدحم.. ماذا يحمل أردوغان في أولى رحلاته لمصر؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

حقبة جديدة من العلاقات.. ماذا قالت الصحف التركية عن زيارة أردوغان لمصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟