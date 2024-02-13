الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بهاء سلطان يطرح أحدث أعماله الغنائية "مارتحناش" (فيديو)

بهاء سلطان
بهاء سلطان

طرح بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مارتحناش"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “مارتحناش” مع كل من الشاعر الغنائي هاني رجب والملحن إسلام معز والموزع الموسيقي عمرو صلاح، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

تقول كلمات الأغنية: "أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا، وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه، بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه،  فضل معانا ولا منه غريب علينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا.

وطرح مؤخرًا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبدالمنعم.

وتقول كلمات الأغنية: "قبل ما امشى عايز أسلم ع اللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.

النجم بهاء سلطان بهاء سلطان مارتحناش يوتيوب أغنية “مارتحناش”

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