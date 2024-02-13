الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. الإعلامية سناء منصور ضيفة إيمان الحصرى على DMC

سناء منصور
سناء منصور

تستضيف إيمان الحصري، غدًا، الإعلامية القديرة سناء منصورة بمناسبة الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي، وذلك في بنامجها مساء DMC التي تقدمه عبر قناة DMC الفضائية.

ومن المقرر أن تتحدث سناء منصور خلال حلقتها ببرنامج مساء دي إم سي عن حكاياتها مع كبار الفنانين والأدباء والإعلاميين خلال مشوارها الإذاعي والتليفزيوني وكواليس حصرية ترويها لأول مرة خلال البرنامج.

مواعيد برنامج مساء دى إم سى

ويعرض برنامج "مساء دي إم سي" من تقديم الإعلامي أسامة كمال، من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمليات التطوير في منصاتها وقنواتها المختلفة بشكل مستمر؛ لتقديم أفضل محتوى وصورة ممكنة للجمهور المصري والعربي بعد أن وصلت تلك المنصات إلى مكانة عالية وراقية تليق بالإعلام المصري الرائد في المنطقة.

الاعلامية ايمان الحصري ايمان الحصري الحصرى سناء منصور يوم الإذاعة العالمي برنامج مساء دي ام سي دي ام سي DMC

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