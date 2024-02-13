غدًا.. الإعلامية سناء منصور ضيفة إيمان الحصرى على DMC

تستضيف إيمان الحصري، غدًا، الإعلامية القديرة سناء منصورة بمناسبة الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي، وذلك في بنامجها مساء DMC التي تقدمه عبر قناة DMC الفضائية.

ومن المقرر أن تتحدث سناء منصور خلال حلقتها ببرنامج مساء دي إم سي عن حكاياتها مع كبار الفنانين والأدباء والإعلاميين خلال مشوارها الإذاعي والتليفزيوني وكواليس حصرية ترويها لأول مرة خلال البرنامج.

مواعيد برنامج مساء دى إم سى

ويعرض برنامج "مساء دي إم سي" من تقديم الإعلامي أسامة كمال، من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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