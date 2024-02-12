الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما 2024.. تفاصيل مسلسل "مسار إجباري" في رمضان (إنفوجراف)

عصام عمر
عصام عمر

يواصل صناع وأبطال مسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته عصام عمر وأحمد داش تصوير مشاهد وأحداث العمل المقرر عرضه للجمهمور ضمن موسم دراما رمضان 2024.

ويرصد “الدستور” في الإنفوجراف التالي أبطال وصناع مسلسل "مسار إجباري".

"مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت حول شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط ويجسده الفنان أحمد داش.

فيما يظهر الفنان عصام عمر بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية وهو متفوق في دراسته بشكل كبير ويعتمد عليه زملاؤه، وتظهر الفنانة صابرين في دور والدته.

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق في اطار 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

“مسار إجباري” مسار اجباري عصام عمر أحمد داش موسم دراما رمضان موسم دراما رمضان 2024

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