نسمة محجوب تطلق كليب "حبيتك" بمناسبة عيد الحب (فيديو)

أطلقت المطربة نسمة محجوب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو كليب أحدث أغانيها "حبيتك" بمناسبة عيد الحب.

وتتعاون نسمة محجوب في أغنية “حبيتك” مع المخرج إبراهيم عزت ورمضان محمد الذي كتب الكلمات، وهي من ألحان شريف بدر وتعاونت فيها مع الموزع الأردني عبادة كيو.

كلمات أغنية "حبيتك"

قولى بحبك سمعهالى

ده انت كل مابتقولهالى

عينى بتقولك عيدهالى

ده انت معاك

صدقت ان أنا فعلآ حبيت

وبدأت أتخيل عيله وبيت

ما انا أصلى لقدام بصيت

وأنا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه

وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا

واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

أيوه بعيشلك كل حياتي

ده انت حبك بالنسبالى

هو الدنيا واحلى ليالى

بشوفها معاك

سيبنى حبيبي معاك ما خلاص

لمست بقلبى معاك احساس

بينسينى الكون والناس

وانا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه

وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا

واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه