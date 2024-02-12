الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة محجوب تطلق كليب "حبيتك" بمناسبة عيد الحب (فيديو)

نسمة محجوب
نسمة محجوب

أطلقت المطربة نسمة محجوب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، فيديو كليب أحدث أغانيها "حبيتك" بمناسبة عيد الحب.

وتتعاون نسمة محجوب في أغنية “حبيتك” مع المخرج إبراهيم عزت ورمضان محمد الذي كتب الكلمات، وهي من ألحان شريف بدر وتعاونت فيها مع الموزع الأردني عبادة كيو.

كلمات أغنية "حبيتك" 

قولى بحبك سمعهالى 

ده انت كل مابتقولهالى 

عينى بتقولك عيدهالى

ده انت معاك

صدقت ان أنا فعلآ حبيت

وبدأت أتخيل عيله وبيت

ما انا أصلى لقدام بصيت

وأنا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه

وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا

واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

أيوه بعيشلك كل حياتي 

ده انت حبك بالنسبالى

هو الدنيا واحلى ليالى

بشوفها معاك

سيبنى حبيبي معاك ما خلاص

لمست بقلبى معاك احساس

بينسينى الكون والناس 

وانا وياك

أنا حبيتك وانا معرفش إزاى او ليه

وف قلبى كلام قبلك متقالش وحسيت بيه

أول ما مشاعرى لحبك مالوا

واول ما عينى لعينك قالوا

بحس بإيه

المطربة نسمة محجوب نسمة محجوب يوتيوب حبيتك أغنية “حبيتك”

مواد متعلقة

WATCH IT تطرح 7 بوسترت لأبطال مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج (صور)

رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن الإعلان التشويقي لـ "مسار إجباري" (فيديو)

تفاصيل مسلسل صبا مبارك الرمضاني "لحظة غضب" (إنفوجراف)

تفاصيل مسلسلي "صيد العقارب" و"جودر" ببرنامج مساء DMC (فيديو)

دراما رمضان 2024: أبطال وصناع "سر إلهي" للفنانة روجينا (إنفوجراف)

دراما رمضان 2024.. 7 صور لنسرين أمين داخل كواليس "بابا جه"

دراما رمضان 2024.. محمد علي رزق يروج لمسلسل "جودر"

رمضان 2024: القصة الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

الأكثر قراءة

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذي لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال