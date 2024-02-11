الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن الإعلان التشويقي لـ "مسار إجباري" (فيديو)

أحمد داش مسلسل مسار
أحمد داش مسلسل مسار إجباري

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “مسار إجبارى” الذي يخوض بطولته الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش والذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتضمن الإعلان التشويقي لمسلسل “مسار إجباري” عدد من مشاهد الأكشن والإثارة والتشويق التي تكشفها الأحداث عند عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل عبر إحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

"مسار إجبارى"  معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

مسار اجباري مسلسل “مسار إجباري” أحمد داش عصام عمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسم دراما رمضان

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024: أبطال وصناع "سر إلهي" للفنانة روجينا (إنفوجراف)

دراما رمضان 2024.. 7 صور لنسرين أمين داخل كواليس "بابا جه"

دراما رمضان 2024.. محمد علي رزق يروج لمسلسل "جودر"

رمضان 2024: القصة الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

بعد غياب 11 عامًا.. أحمد مكي يعود للسينما بفيلم جديد ويطرح بصيف 2024

دراما رمضان 2024.. القصة الكاملة لمسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضى

يدعم القضية الفلسطينية.. القصة الكاملة لمسلسل "مليحة" فى رمضان

الشركة المتحدة تطلق البوستر التشويقى لمسلسل "جودر" لياسر جلال

الأكثر قراءة

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية لـ«المُضاربين بالدولار»

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

“الخارجية”: نتابع قضية اختفاء مريم مجدي في سويسرا

أميرة بهى الدين تكشف لـ"الشاهد" حيثيات قضية التفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح