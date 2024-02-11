رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن الإعلان التشويقي لـ "مسار إجباري" (فيديو)

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “مسار إجبارى” الذي يخوض بطولته الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش والذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتضمن الإعلان التشويقي لمسلسل “مسار إجباري” عدد من مشاهد الأكشن والإثارة والتشويق التي تكشفها الأحداث عند عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل عبر إحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

"مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.