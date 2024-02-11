الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد غياب 11 عامًا.. أحمد مكي يعود للسينما بفيلم جديد ويطرح بصيف 2024

أحمد مكي وماجد الكدواني
أحمد مكي وماجد الكدواني

تشهد دور العرض السينمائية هذا العام انتعاشة كبير وعودة قوية لنجوم الفن بأفلام جديدة تطرح في موسم الأعياد المقبلة وموسم صيف 2024.

وعلى رأس القائمة يعود أحمد مكي فيلم سينمائي جديد يكون بمثابة عودة قوية لجمهوره والسينما بشكل خاص خاصة بعد فترة غياب عن تقديم أعمال سينمائية دامت لأكثر من 11 عاما منذ آخر أعماله بفيلم “سمير أبو النيل” والذي طرح بالسينمات في عام 2013.

ويتعاون أحمد مكي في فيلمه الجديد مع الشركة العربية للسينما والتي تعمل في الوقت الحالي على تحضيرات الفيلم والاستقرار على الخطوط العريضة للعمل استعدادا لانطلاق التصوير عقب انتهاء شهر رمضان المبارك. 

في السياق مختلف، يواصل أحمد مكي في الوقت الحالي تصوير مشاهد مسلسله التلفزيوني الجديد “الكبير أوي 8” والمقرر عرضه ضمن موسم دراما شهر رمضان المقبل 2024.

من المقرر أن يعرض مسلسل الكبير أوي 8 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي قناة ON، بجانب عرضه عبر شاشة Cbc، وعلى قناة الحياة أيضًا، بالإضافة إلى شبكة قنوات dmc، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watvh it.

مسلسل "الكبير أوي 8" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، بجانب الفنان أحمد مكي، الذي يلعب 3 شخصيات رئيسية، وتجسد رحمة أحمد دور شخصية مربوحة زوجة الكبير، بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، والفنان مصطفى غريب في دور العترة نجل الكبير أوي، وهشام إسماعيل في دور فزاع، محمد سلام في دور هدرس، سماء إبراهيم في دور الكبيرة فحت، حاتم صلاح في دور نفادي، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنانة شيماء سيف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

دور العرض السينمائية فيلم سينمائي أحمد مكى السينمات سمير أبو النيل شهر رمضان الكبير أوى 8 DMC

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