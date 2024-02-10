السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

ينظم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام، خلال الدورة الـ25 التى ستقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

وتشمل الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وسوف يحاضر بها كلاً من الأسترالى دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وسيتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

الورشة متاحة لصناع الأفلام الشباب والطلاب من هم لديهم فكرة لفيلم وثائقى قصير، وتقام الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة.

وفيما يتعلق بشروط التقديم فهى للمواطنين أو المقيمين فى مصر، ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاما، والأولوية ستكون لصانعي الأفلام الذين لديهم رصيد فيلم قصير واحد على الأقل، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج، وأن يكون لديهم فكرة تصلح لفيلم وثائقى قصير، حيث أن الهدف الأساسى من الورشة البحث عن مشاريع فى مرحلة الفكرة، وليس مشاريع فى مرحلة الإنتاج، ويجب على من يتم اختيارهم للمشاركة فى ورشة العمل الالتزام بالحضور جميع الأيام.

وتقديم طلبات المشاركة فى الورشة من خلال التسجيل فى الرابط التالى، ويجب تقديم كل المواد باللغة الإنجليزية.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQgya5KpwSUM1j4HQjfVyvEGiexDajUWd-Mm3TgSzG8o3rug/viewform

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفى هذا العام بالدورة 25 التي ستكون استثائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة ال 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الإسماعيلية الافلام الوثائقية المركز القومي للسينما حسين بكر Film Independent إسلام كمال مهرجان الإسماعيلية

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